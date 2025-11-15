El Inversia A Estrada defiende el liderato en la pista del colista

El Inversia Seguros A Estrada buscará sumar hoy su octava victoria en ocho partidos en su visita a la pista del colista Solaina. El UD A Estrada jugará en el Coto Ferreiro. Será a las 18.00 horas contra el Silva. El Agolada por su parte recibe a las 19.15 horas al Narón, en un choque que tendrán que jugar en el pabellón de Rodeiro.