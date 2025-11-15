El CNS A Estrada pone rumbo al Nacional

Los deportistas del Club Natación y Salvamento A Estrada Alejandro Trigo, Martín Seoane, Nicolás Baños, Xabier Casal, Andrés Carballeda, Roi Loureiro y Enrique Ramilo pusieron ayer rumbo a Guadalajara, donde hoy y mañana se celebra el sexto Campeonato de España de distancias cortas de salvamento y socorrismo. Todos ellos alcanzaron el pase para el campeonato al situarse entre los 32 mejores del ranking nacional este temporada y participarán en varias pruebas individuales y también de relevos.