Aroa Martínez se estrena en el Mundial de trampolín

La deportista del Club Ximnasia A Estrada Aroa Martínez disputa hoy el 31º Campeonato del Mundo de Trampolín por Edades. Será en torno a las 9.00 horas cuando la atleta estradense muestre sus habilidades contra los mejores del mundo dentro de la modalidad de tumbling. Aroa Martínez compite en la modalidad más pequeña de este Mundial, ya que sus doce años son los mínimos para poder participar. La estradense y su entrenadora Sofía Mosteiro llevan toda la semana en Pamplona, realizando entrenamientos y participando en la ceremonia de apertura. Además de competir, Aroa Martínez también apoyará a sus compañeros de la selección nacional en sus competiciones.