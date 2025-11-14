Nerea Pampín será protagonista en la gran final de la Liga Iberdrola

El pabellón de la Muxiaira (La Nucia) acoge mañana la disputa de la final de la Liga Iberdrola de Lucha Femenina, una competición reservada para las mejores deportistas nacionales de los pesos olímpicos. Una de las protagonistas de este torneo será •Nerea Pampín del Club Keltoi de Vila de Cruces, que luchará en -68kg. Tras un año becada en el CAR de Madrid volvió esta temporada a su Vila de Cruces natal, donde compagina sus entrenamientos en el club cruceño y con el Centro Galego de Tecnificación Deportiva de Pontevedra.

Junto a ella estará •Lydia Pérez del Club de Loita Pontevedra, que luchará en -62 kg. Lydia dejó atrás sus entrenamientos en el INSEP de París, donde tenía una media beca de entrenamiento y se mudó a Alemania, con una oferta mejor para entrenar con un grupo de primer nivel.

La Liga Iberdrola será una prueba de primer nivel para valorar el estado de forma de las deportistas y posicionarse como candidatas para las próximas actividades internacionales.

Esta competición tendrá lugar por la tarde, mientras que por la mañana y en el mismo escenario se decidirá el Campeonato de España por Comunidades Autónomas, donde solo participan las ocho mejores Comunidades Autónomas del ranking nacional. Tanto Nerea como Lydia forman parte de la selección gallega para este Nacional. Como entrenador de la selección estará el dezano Rubén Méndez.