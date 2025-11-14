Bádminton
El estradense Darío Míguez disputa el Campeonato de España Sub-17
REDACCIÓN
A Estrada
El jugador del Club Bádminton A Estrada Darío Míguez disputó el pasado fin de semana el campeonato de España Sub-17, que se celebraba en Granollers. Lo hacía acompañado del técnico estradense Jesús Pereiro. Darío Míguez competía en la modalidad de individual y en dobles, haciendo pareja con Adrián Lazo. A pesar de jugar buenos partidos, la suerte no acompañó al joven jugador en este torneo y no logró alcanzar los puestos del podio.
El club estradense por su parte ya piensa en su próxima participación en la Liga Nacional Bronce, que comenzará en enero con un desplazamiento a Sevilla.
