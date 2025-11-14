Álex Delgado, el goleador esperado

El Estradense se ha asentado desde el comienzo de la temporada en puestos de play-off de ascenso. Los de Manuti dejaron buenas sensaciones por su buen balance defensivo –llevan cinco goles encajados en diez partidos– pero mostraron problemas a la hora de ver portería. Era algo sin embargo que no preocupaba al técnico rojillo. Manuti apuntaba a la necesidad de acoplar a los numerosos fichajes llegados para las posiciones ofensivas y a la recuperación de jugadores con problemas físicos. Uno en concreto Álex Delgado, estaba entre los señalados para ayudar al equipo a solucionar esa falta de gol. El joven extremo ha tardado poco en dar la razón a su entrenador. A pesar de no estar todavía la 100%, Delgado ha necesitado solo tres partidos como titular para anotar cuatro goles.

El jugador de 20 años criado en la cantera del Depor admite que su llegada al Estradense estuvo marcada por sus problemas físicos. «Llevaba sin jugar desde abril y cuando llegué aquí me encontré un equipo con un nivel muy alto a nivel físico y de ritmo. En el Estradense la gente vuela. Se te exige mucho y mi falta de rodaje me pesó. El esfuerzo hizo que me volviesen molestias del año pasado y me costó coger el ritmo».

Delgado se topó además con otro problema en su camino hacia el once titular, la fuerte competencia. «Solo en las posiciones en las que juego yo hay cinco o seis jugadores de un nivel muy alto», afirma. «El Estradense es un equipo con una plantilla muy amplia y con un nivel medio muy alto. Si miras al banquillo cuando estamos todos, mete miedo».

Por el momento Delgado está actuando pegado a la banda izquierda, una posición abierta en la que puede recibir y buscar el uno para uno. «Me gusta recibir y encarar. Para eso me ficharon. Sé que en esa posición puedo generar cosas. Noto además que el entrenador y los compañeros confían en mí y eso me da confianza. Ver además a la gente animarte es algo que ayuda. Todavía no estoy al cien por cien pero cada vez me noto en mejor dinámica», valora.

El extremo apunta a una de las cualidades del Estradense a la hora de mirar al futuro. «Somos muy ambiciosos», afirma un hombre que destaca la juventud que hay en el plantel. «Confiamos en meternos en el play-off de ascenso. Ese es nuestro primer objetivo. A partir de ahí, lo que nos queda es soñar. Sabemos que tenemos un equipo bueno y vamos a pelear por todo».

Delgado vivirá el domingo un partido especial ante el Arteixo, localidad en la que reside a pesar de que nunca jugó en este equipo.