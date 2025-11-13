Victoria del Basketdeza y derrota del A Estrada Basket

El equipo sénior masculino GSI Basketdeza, que milita en la Tercera División FEGABA, protagonizó una victoria de mérito en su visita a Santiago de Compostela frente al Galoteo de Os Tilos. Se impusieron por un ajustado 56-60 tras una espectacular remontada. El A Estrada Basket Óptica Fondevila por su parte cayó derrotado por 95-41 en la pista del líder Fontiñas. Los dezanos marchan terceros en la tabla y los estradenses son colistas.