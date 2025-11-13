Victoria del Basketdeza y derrota del A Estrada Basket
El equipo sénior masculino GSI Basketdeza, que milita en la Tercera División FEGABA, protagonizó una victoria de mérito en su visita a Santiago de Compostela frente al Galoteo de Os Tilos. Se impusieron por un ajustado 56-60 tras una espectacular remontada. El A Estrada Basket Óptica Fondevila por su parte cayó derrotado por 95-41 en la pista del líder Fontiñas. Los dezanos marchan terceros en la tabla y los estradenses son colistas.
- Marisco de Canadá, Portugal y Marruecos devuelve el producto gallego de la lonja al mar: «Hay gente que lo vende como si fuese de aquí»
- Condenan a un supermercado a indemnizar a 76 trabajadores gallegos por practicar «esquirolaje organizativo» durante una huelga
- Oceanográficos tiran «cientos de kilos» de pescado al mar por el veto al quiñón
- Toralla prohíbe los pisos turísticos antes de la apertura de la isla a Vigo
- Augas alerta al Concello ante el «riesgo de desabastecimiento de más de 400.000 personas» en Vigo
- La Xunta mantiene en el aire el disuasorio planeado en la autovía
- Los jugadores del Espanyol saltaron al campo con mascotas en sus brazos para concienciar contra el abandono animal
- Davila 12/11/2025