Estradenses con la Selección Gallega

Cinco jugadores del Estradense disputaron el pasado martes el amistoso de la Selección Gallega UEFA disputó contra el Compostela para preparar su participación en la Copa de las Regiones. Fueron Óscar López, Brais Vidal, Isra, Carabán y Landeira. Ganaron por 2-0

