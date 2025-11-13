Salvamento
El CNS A Estrada acude al Nacional de distancias cortas con siete deportistas
REDACCIÓN
La piscina Sonia Reyes de Guadalajara acoge el próximo fin de semana el VI Campeonato de España de distancias cortas de salvamento y socorrismo, en el que participarán una selección de siete deportistas del CNS A Estrada: Alejandro Trigo, Martín Seoane, Nicolás Baños, Xabier Casal, Andrés Carballeda, Roi Loureiro y Enrique Ramilo.
Todos ellos alcanzaron el pase para el campeonato al situarse entre los 32 mejores del ranking nacional y participarán en varias pruebas individuales (50 m natación con obstáculos, 50 m socorrista, 100 m supersocorrista, 25 m remolque de maniquí, 50 m remolque de maniquí con aletas), así como en varias pruebas de relevos, que son ejecutadas por equipos de cuatro.
El CNS A Estrada sigue luchando por hacerse un nombre en el panorama nacional, algo que en lo que tiene gran importancia el poder acudir a campeonatos como el que se celebra el próximo fin de semana. «El número de deportistas del club que participan en campeonatos nacionales va aumentando cada temporada y esperamos también que lo hagan los éxitos», afirman desde el CNS.
