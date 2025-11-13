El Bádminton A Estrada viaja hasta Sevilla en su regreso a Liga Nacional

El Club Bádminton A Estrada afrontará una nueva y apasionante etapa con su debut en la Liga Nacional Bronce, una aventura que dará comienzo el próximo día 24 de enero en Sevilla. Tras el doble ascenso conseguido la pasada temporada, el conjunto estradense competirá por primera vez en esta categoría, consolidando así su crecimiento dentro del panorama nacional.

El equipo mantendrá el bloque principal del curso anterior, integrado en su mayoría por deportistas formados en A Estrada. Contarán con la baja de la inglesa Bhabika Mistry pero con la incorporación de dos refuerzos de lujo: las también inglesas Tanya Pinto y Natasha Lado.

Completan la plantilla los jugadores Rubén Comerón, Darío Míguez, Raquel Miguens, María Torres, Manuel Míguez, Pedro Rey, Zoe Villar, Alejandro Peñas y el británico Ben Muir, pieza clave en el ascenso logrado la pasada campaña.

Más recursos

La dirección técnica correrá a cargo de Jesús Pereiro, responsable de coordinar el proyecto deportivo. «Estamos muy ilusionados con este nuevo proyecto. Tenemos un grupo muy sólido, con mucha gente de casa, y unos refuerzos extranjeros que nos aportarán un plus de competitividad», manifestó.

«El objetivo para este primer año será mantener la categoría, y seguir creciendo paso a paso. Además, seguimos trabajando en la obtención de los recursos necesarios para afrontar una liga más exigente, que nos llevará a competir en las primeras jornadas en Sevilla, Navarra, Valencia y Zamora», declaró Pereiro.

El club estradense continúa así consolidando su presencia en el panorama nacional y reafirma su compromiso con el desarrollo del bádminton gallego.

Cabe recordar que el equipo estradense regresó la pasada temporada a la competición por equipos, logrando un subcampeonato en la liga de Segunda Nacional y la clasificación para la fase de ascenso celebrada en Tenerife. Allí, el Bádminton A Estrada finalizó en quinta posición, a las puertas del ascenso directo, reservado únicamente a los cuatro primeros. Sin embargo, los rumores sobre la posible renuncia de algún club a su plaza en Primera Bronce se hicieron realidad, y finalmente el CB A Estrada fue el beneficiado.