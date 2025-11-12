Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

atletismo | Femenino

Tamara García brilla en Ourense

Tamara García en Ourense.

Tamara García en Ourense.

REDACCIÓN

Dozón

Tamara García, atleta de Dozón que milita en el CD Biosbardo, terminó entre los diez primeros de la categoría Absoluta de la San Martiño 10k de Ourense. García paró el crono en 38.19 demostrando su gran potencial y su progresión en una temporada brillante en lo deportivo.

Tracking Pixel Contents