esgrima | M9
Mateo Iglesias debuta con medalla
El joven tirador silledense se proclama subcampeón gallego en A Coruña
REDACCIÓN
Silleda
La esgrima silledense tiene el futuro garantizado. El pasado fin de semana en la ciudad herculina el joven Mateo Iglesias debutó en la competición de menos de 9 años logrando la medalla de plata. El tirador de Compostela Esgrima demostró un excelente estado de forma durante su primera experiencia de ámbito autonómico.
Iglesias aportó su particular grano de arena en un excepcional inicio de temporada de su equipo en el primer Torneo Ranking Galego, a donde acudió con un total de 14 tiradores. El Compostela Esgrima se hizo finalmente con un total de siete preseas en la competición.
- Marisco de Canadá, Portugal y Marruecos devuelve el producto gallego de la lonja al mar: «Hay gente que lo vende como si fuese de aquí»
- La borrasca Claudia pone a Galicia en alerta por riesgo de inundaciones, fuertes vientos y mala mar
- El transporte escolar en Galicia, bajo vigilancia especial desde este lunes
- Las cofradías retiran lotes de almeja de las lonjas por la caída de precios
- Vecinos de Vigo denuncian destrozos en sus viviendas por obras ajenas: «Quieren sacarme de mi casa»
- La nueva hucha de pensiones se llena en Galicia a tres millones por semana
- El mejor centollo de Galicia se va al restaurante preferido del rey emérito
- Cuarentones que consumen ‘coca’: el perfil del infractor al volante en Vigo