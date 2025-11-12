Mateo Iglesias debuta con medalla

La esgrima silledense tiene el futuro garantizado. El pasado fin de semana en la ciudad herculina el joven Mateo Iglesias debutó en la competición de menos de 9 años logrando la medalla de plata. El tirador de Compostela Esgrima demostró un excelente estado de forma durante su primera experiencia de ámbito autonómico.

Iglesias aportó su particular grano de arena en un excepcional inicio de temporada de su equipo en el primer Torneo Ranking Galego, a donde acudió con un total de 14 tiradores. El Compostela Esgrima se hizo finalmente con un total de siete preseas en la competición.