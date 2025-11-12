fútbol | Segunda Futgal
El campeonato del «truco o trato»
El grupo 2 de Santiago perteneciente a la Segunda Futgal para los equipos dezanos es lo más parecido a Halloween. Estar entre los cinco primeros o aparecer en el furgón de cola son sus dos únicas opciones.
REDACCión
Rodeiro, Val do Ulla, Lamela, Vea, Silleda y Cruces son los representantes de Deza y Tabeirós que llevan ocho jornadas dilucidando el típico «truco o trato» en un torneo donde no caben las medias tintas. O establecerse entre los cinco mejores del campeonato o pelear por escapar de la zona baja es el dilema que al más puro estilo Halloween tienen todos ellos. Lo bueno de esta situación es que queda mucho torneo por delante para dilucidar las posiciones.
Así que, obviando que para los equipos de la zona no existe zona media donde poder permanecer de forma tranquila, por arriba asistimos a una bonita pelea entre los cinco primeros por el liderato que de momento ostenta el Rodeiro con dos puntos de ventaja sobre Val do Ulla, O Pino, Lamela y, a tres, el Vea. Los cambotes vienen de derrotar por 4-2 al Dubra mientras que el Val do Ulla no pudo en O Coto con el Deixebre (1-2) en el resultado más sorprendente de la última jornada. Además, el Lamela también cayó en su visita al Amio (2-0) y el Vea consiguió vencer por la mínima (0-1) en el campo del Villestro, un conjunto de la zona baja de la clasificación.
Precisamente, en los puestos de descenso se encuentran en este momento tanto Silleda como Cruces, que se enfrentaron el pasado domingo en el Outeiriño-Joselu Mato en un partido con media docena de goles que terminó decantándose del lado granate (2-4). El resultado hunde a los franjirrojos en la penúltima posición mientras que los tres puntos conseguidos a los de O Camballón les permite alejarse del pozo, aunque son sólo de dos puntos sobre los trasdezanos que ahora marcan la zona de descenso.
Y es que jugar en este grupo no permite ni un respiro para todos los conjuntos competidores.
