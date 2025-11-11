Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

atletismo

Rivas y Castro, presencia dezana en el PGTA de Vigo

Foto de familia de los participantes en el PGTA.

Este fin de semana se celebró en el Ifevi una jornada técnica del sector de Combinadas, dentro del Plan Galego de Tecnificación Atlética (PGTA). La sesión contó con la presencia del técnico Miguel Ríos y de los lalinenses Beltrán Rivas y Nacho Castro del Escola Atletismo Deza.

