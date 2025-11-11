Pablo Cacheda elogia la entrega del Disiclín

Pablo Cacheda está orgulloso con el trabajo realizado por los suyos ante Gáldar, sobre todo los más jóvenes, donde a los del Arena no les alcanzó para poder deshacerse de un equipo superior en todas las fases del juego. «Por momentos lo vi bien y al final con un poco de pena de ver que no nos daba para intentar pelear el partido hasta el final. A veces es así de duro», señala el técnico de un Disiclín Balonmán Lalín en el que se mezclan las lesiones y el período de aclimatación de los juveniles.

«Es de esos partidos en los que no podemos reprochar nada a los jugadores. Al final del partido, el resultado marca la diferencia que hay entre los dos equipos» insiste Cacheda sobre lo sucedido el sábado en el Arena. El máximo responsable del conjunto lalinista recuerda que «tenemos muchas bajas y en un partido como el del sábado si igual tuviésemos a dos o tres jugadores más experimentados con algo más de físico, como pueden ser Juan Lago, Xabi Batán, Román en el centro, Pedro en el lateral izquierdo o incluso Adrián Ferradás, igual esos últimos diez minutos hubiesen sido de otra manera». Y preguntado si todavía sigue confiando en que el equipo despegue con la llegada del nuevo año, manifiesta que «yo espero que toda ese gente esté recuperada para enero y que a eso le podamos añadir más experiencia y mejor conocimiento de la liga y del juego a los más jóvenes para poder llegar a competir con estos equipos».

Cacheda concluye enfatizando que «sabíamos que venía un equipo muy fuerte y con aspiraciones a muchas más cosas que las nuestras y una inversión mucho mayor que la nuestra, y cuando es así no se le puede pedir más a los jugadores que se dejen la piel y que lo intenten. En ese aspecto todo el mundo se debió ir contento del Lalín Arena porque vieron a un equipo que intentó, que lucho y que por momentos además consiguió mantener el partido igualado contra un rival de la categoría de Gáldar Gran Canaria».