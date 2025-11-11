Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

baloncesto | Minibasket

El Obra-Silleda inicia con victoria la liga santiaguesa

Equipo del Obradoiro Silleda de minibasket.

Equipo del Obradoiro Silleda de minibasket.

El Obradoiro Silleda inicia la liga de minibasket con victoria sobre el EDM Ames Bertamiráns (73-32). El resto de equipos trasdezanos perdieron: el infantil con Galogrín Naranja, el cadete masculino frente a Muebles Ulla y el cadete femenino delante del Galogrín Naranja.

