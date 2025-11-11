fútbol | Tercera RFEF
Manuti: «No estuvimos finos en la segunda parte en Noia»
«Se perdieron dos puntos», según el míster del Estradense
REDACCIÓN
El entrenador del Club Deportivo Estradense, Manuti, está convencido de que este fin de semana se perdieron dos puntos en el campo del Noia. «Fue una pena porque hicimos una primera parte muy buena, luego ellos se quedaron con diez, nos empataron a balón parado y, desde luego, no estuvimos finos en la segunda parte», apostilla el técnico de los rojillos. Además, Manuti considera que tras el empate a un tanto en el «Matito», «tampoco supimos jugar contra diez y un equipo que lógicamente pierde tiempo. Es cierto que hacía viento y con la lluvia se puso muy pesado el terreno de juego. Desde luego, en la segunda parte nos costó generar juego». El entrenador del Estradense insiste en lamentarse porque «no supimos gestionar factores como el mal tiempo en un campo muy abierto, que tiene pistas de atletismo». Y en su análisis de la contienda contra el equipo de un viejo conocido como Alberto Mariano, su homólogo estradense piensa que «no merecimos ir empatados a un gol en la primera parte. Incluso hubo opción de otra segunda amarilla para ellos con una mano en la que no sacó la tarjeta».
