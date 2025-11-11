Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Lalín B termina líder en una gran primera vuelta

Formación reciente del filial del CD Lalín.

De excelente se tiene que calificar la primera vuelta del Club Deportivo Lalín B. El filial rojinegro acaba este tramo de la liga como líder de su grupo. Firma un pleno de victorias con 9 puntos sobre el segundo, Camporrapado, 52 goles a su favor y solamente 12 en su contra.

