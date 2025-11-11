El Keltoi conquista ocho medallas en Sanxenxo

Un total de ocho preseas es el botín del Club Keltoi de Vila de Cruces en la tercera edición del Memorial Alexander Kachelaev celebrado el pasado fin de semana en Sanxenxo. Cuatro oros, dos platas y otros tantos bronces fue el palmarés cruceño en el evento de O Salnés para las categorías de U17 y U23 en recuerdo del que fuera mentor de numerosos luchadores del combinado cruceño.

Las medallas de oro fueron para Nela Sebio (49 kilos) en libre olímpica femenina, Joel Castro (60 kilos) en libre olímpica masculina, Abraham de Jesús Fernández (71 kilos) en grecorromana y Eduardo Courluis (86 kilos) en libre olímpica. Los subcampeones fueron Marco Rodríguez (60 kilos) en libre olímpica masculina y Guillermo Sobrado (80 kilos) en la misma modalidad. Y los medallistas de bronce cruceños fueron Cibrán Lalín (51 kilos) en libre olímpica masculina y Luis Mario Timauré (77 kilos) en grecorromana. También hay que destacar el cuarto puesto de África García (57 kilos) en libre olímpica femenina, y la quinta posición de Saúl Guerrero (80 kilos) en libre olímpica masculina.

La expedición cruceña estuvo dirigida por los entrenadores Rubén Méndez, Nerea Pampín y Ramón García, que en todo momento asesoraron a sus pupilos durante un certamen que cada año gana muchos adeptos y con más de un centenar de deportistas de toda España inscritos.