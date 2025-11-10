El Sporting rescata un punto de penalti en la visita del CD Arcade

Jornada complicada la disputada ayer en Primera Futgal para los dos equipos de la zona. Tanto SD Agolada como Sporting Estrada fueron incapaces de sumar de 3 después de jugar sendos partidos complicados con Atlético Cuntis y CD Arcade. El empate cedido por los del Manuel Regueiro (1-1) y la dolorosa derrota sufrida por los aurinegros en el Hospitalillo (1-3) no les afecta en la clasificación.

El Sporting Estrada tuvo que emplearse a fondo para rescatar un punto en su duelo con el Arcade después de que Cora pusiera por delante a los visitantes cuando apenas se había jugado la primera media hora. Hubo que esperar a la recta final para que los estradenses pudieran hacer valer su mejor posicionamiento sobre el terreno de juego. Fue en el minuto 83 cuando Juan Rey firmó la igualada definitiva transformando una pena máxima que hizo justicia en un partido intenso por ambas partes.

Por su parte, el Agolada sigue sin conocer la victoria transcurridas diez jornadas del campeonato. Los aurinegros cayeron ayer de forma cruel ante un Atlético Cuntis en un partido que los visitantes sentenciaron en apenas tres minutos. Nuno puso por delante a los locales con un tempranero tanto a los 4 minutos de partido. Sin embargo, el Cuntis ya se fue al descanso firmando tablas gracias al tanto conseguido por Fran cuando el reloj marcaba el minuto 18.

En la segunda mitad, ambos equipos se emplearon a fondo en un partido de ida y vuelta que terminó por decantarse del lado visitante. Martín en el minuto 75 y Román en el 78 certificaron la victoria para los cuntienses. La decepción fue muy grande tanto en la grada como en el vestuario del Agolada después de una remontada relámpago del rival de turno.