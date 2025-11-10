El Lalín araña un trabajado empate ante un Paiosaco que acabó con diez

El Club Deportivo Lalín consiguió ayer un trabajado punto en su visita al siempre incómodo feudo del UD Paiosaco-Hierros. El choque finalizó sin que se estrenara el marcador y después de que los de Dani Méndez llevaran todo el peso de la contienda. Las escasas ocasiones de gol siempre tuvieron color rojinegro bajo un intenso viento que dificultó la práctica del fútbol combinativo. El Lalín salió de inicio con Dani Sampayo, Fuentes, Josema, Aarón, Martín López, Emi Carril, Brais Vila, Brais Prieto, Manu Vilariño, Brais Calvo y Eloy. También jugaron Lois, Hugo García y Hugo Alvarellos.

Los visitante dispusieron de dos ocasiones muy claras en el primer acto: un mano a mano entre Brais Vila y Hugo, el portero local, que terminó con el balón estrellándose en la cruceta, y un remate de Eloy con la portero batido que se fue fuera por poco. El Paiosaco apenas inquietó los dominios de Dani Sampayo puesto que los rojinegros nunca cedieron el control del encuentro.

En la segunda parte con el viento a favor el Lalín incrementó todavía más su dominio sin que el Paiosaco generara nada. Martín dispuso de otro mano a mano que se fue fuera por poco. Al final, el Paiosaco se quedó en inferioridad en el minuto 87 por doble amarilla de Josiño. El Lalín apretó a partir de ese instante pero los locales se metieron atrás y los de Dani Méndez no fueron capaces de ganar. Al menos, no perdieron y se volvieron con un valioso punto.