Aroa Martínez viaja a Pamplona para estrenarse en un Mundial

Aroa Martínez será a partir de hoy la primera gimnasta del Club Ximnasia A Estrada en participar en un campeonato a nivel mundial de la especialidad. La destacada deportista local ha sido convocada para disputar el 31º Campeonato del Mundo de Trampolín por Edades que tiene lugar en la ciudad de Pamplona y que está organizado por la Real Federación Española de Gimnasia. Junto a Aroa ya está en la ciudad navarra su entrenadora Sofía Mosteiro, que formará parte del staff técnico de la selección nacional de esta modalidad.

Será el próximo sábado cuando Martínez pueda mostrar su buen hacer en la categoría infantil y dentro de la modalidad de tumbling formando parte del evento navarro. «Sabemos que llegar hasta aquí supuso un continuo esfuerzo por parte de Aroa, por lo que pase lo que pase, para nosotros ya es ganadora», manifestaron orgullosos desde el club estradense con su pupila, destacando la capacidad de trabajo y esfuerzo de la joven gimnasta.