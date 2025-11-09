Sporting y Agolada juegan como locales

Sporting A Estrada y Agolada juegan hoy, a las 17.00 horas, como locales. Los estradenses reciben al Arcade, un rival directo en la zona alta de la tabla mientras que en el Hospitalillo los auriverdes se enfrentarán al Cuntis con el objetivo de hacer bueno el empate del pasado domingo y estrenar su casillero de victorias en el campeonato.