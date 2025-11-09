Lección de madurez en el multiusos

El Lalín Arena ovacionó ayer de forma merecida a los suyos después de caer por 23-28 ante un Gáldar Gran Canaria que sólo fue mejor a partir del minuto 53. El Disiclín Balonmán Lalín más juvenil de las últimas jornadas debido a las lesiones, ofreció toda una lección de madurez durante un bonito enfrentamiento con el experimentado conjunto canario.

La primera mitad fue muy igualada con los habituales fallos en ataque y defensa de los locales, pero con buenas sensaciones de los chavales, que fueron los que llevaron el peso del equipo para llegar al descanso con un sorprendente empate a 14 en el Lalín Arena. Sin embargo, el Gáldar terminó por imponer el poderío de su primera línea en ataque y sobre todo en defensa junto a su excelente portero, Hugo. Y es que con 20-20 en el electrónico los de Cacheda cometieron tres errores de pase en ataque que aprovecharon los canarios para contraatacar y ponerse 3 arriba. Después se entró en un preocupante desierto desde los 6 metros sin anotar y chocando contra la gigantesca e intensa defensa visitante. Con el partido sentenciado, los visitantes mantuvieron un ritmo conservador mientras que en el Disiclín afloraron jugadas de mucho mérito.

El canario Hugo tuvo el detalle deportivo de renunciar a lanzar un penalti con el tiempo cumplido, tras una roja a Víctor muy discutida por la grada.

Destacar que Xoel jugó en la portería del Disiclín hasta el minuto 53 y que el juvenil Carmelo debutó con un primer equipo que ayer jugó muy bien y lo intentó, a pesar de la juventud de los suyos.