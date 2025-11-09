fútbol | Preferente FG
El Lalín busca en Paiosaco su cuarta victoria consecutiva
REDACCIÓN
Lalín
El Club Deportivo Lalín busca hoy en A Laracha prolongar su buena racha sumando la cuarta victoria consecutiva. Los de Dani Méndez se enfrentan al UD Paiosaco Hierros, a las 17.00 horas con las bajas por lesión de Cristian, Xocas, Rivas y Bernárdez. Brais Prieto entra en la convocatoria entre algodones por unas molestias en el abductor y se completa la convocatoria con Guti del filial. «Paiosaco es un campo muy difícil. Este año sólo perdieron un partido allí. Es un equipo que a pesar de que están abajo tienen jugadores con mucha experiencia en categorías superiores», destaca el entrenador de los del Cortizo.
