El Inversia continúa con el pleno de victorias

El líder Inversia Seguros A Estrada FS sigue intratable con su pleno de victorias después de imponerse ayer por 6-1 al Victoria CF en Teixeiro. Además, el UD Estrada FS también venció en Boqueixón a O Pino por 1-5 mientras que el Restaurante Galicia Agolada FS cayó en su visita a la pista del Pontedeume por un marcador final de 5-2.