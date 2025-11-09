El Estradense quiere prolongar en el «Matito» la crisis del Noia

El Club Deportivo Estradense viaja esta tarde a Noia para intentar ahondar en la crisis de resultados del conjunto que dirige un viejo conocido como Alberto Mariano. Manuti no tiene bajas para un partido que dará comienzo a las 17.00 horas en el «Matito» después de una semana de entrenamientos pasada por agua y con ganas de volver a sumar de 3. «Es un partido que aunque sea la décima jornada, ellos vienen de cuatro derrotas y querrán darle la vuelta a la situación como sea», advierte el técnico de los rojillos que añade que «tenemos que tener claro que si no estamos bien, nos van a ganar». De igual forma, el entrenador rojillo considera que el mal momento del rival proviene de que «ellos tuvieron mala suerte en ciertos partidos. Por ejemplo, en Vilagarcía ganaban 0-2 contra el Arosa y acabaron perdiendo por 5-2. Yo creo que están buscando remedio a sus males y esperamos que sea para la siguiente semana en San Lázaro».