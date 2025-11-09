El Coreti Lalín mantiene el tipo ante Os Ingleses en el Cortizo

El Coreti Rugby Lalín no pudo hacer saltar la banca, ayer, en su feudo durante la visita del intratable líder Os Ingleses RC en un partido que finalizó con un marcador de 13-62 para los de Vilagarcía. Los ensayos «abellones» fueron obra de Hugo, en el minuto 7, y de Paulo, en el 54. Nando convirtió un golpe de castigo para los lalinistas a los 16 minutos. Cabe destacar que una semana más los rojinegros acudieron a un partido oficial sin poder realizar cambios por falta de efectivos. En la séptima jornada el Coreti visitará al Fendetestas de As Pontes.