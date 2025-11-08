La selección de Rumanía Sub-17 convoca al centrocampista silledense Ioan Precup

La Selección de Rumanía Sub-17 ha convocado al jugador silledense Ioan Robert Precup. El centrocampista del Villareal participará en una concentración del combinado nacional que tendrá lugar del 9 al 16 de noviembre. Se trata de la primera convocatoria del joven jugador silledense con la selección rumana, aunque no es su primera experiencia internacional.

Cabe recordar que Ioan Precup ya fue convocado en el año 2023 pero por la Selección Española. El jugador salido de la Escola de Fútbol Silleda, tardó poco en llamar la atención del Dépor, donde estuvo cinco años. Cumplidos los trece se incorporó a la cantera del Villarreal para jugar en su equipo infantil. En diciembre de 2023 recibía la llamada del seleccionador nacional Sub-15 para disputar el Torneo Internacional Albir Garden, en el que fue su estreno con España. Ahora, cambiará de país y selección, algo que puede hacer al ser todavía juvenil. Si continúa con su progresión, pronto le tocará decidir con qué selección quiere jugar.

Azu Fildago

Otra silledense, Azu Fildago, ha sido convocada por la selección gallega Sub-16 para un entrenamiento. La centrocampista dejó el Victoria el pasado verano y esta temporada juega en el Orzán, filial del Dépor.