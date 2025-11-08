Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Fútbol Sala | Preferente

El Inversia A Estrada se enfrenta al Victoria en el Coto Ferreiro

El Inversia Seguros A Estrada Futsal recibe hoy a las 17.00 horas al Victoria en el Coto Ferreiro. Los estradenses defienden el liderato ante un rival que marcha decimotercero. El Unión Deportiva A Estrada visita al O Pino y el Agolada juega en Pontedeume.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents