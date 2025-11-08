A Estrada celebra su Gala del Deporte el 22 de diciembre

El Departamento de Deportes del Concello de A Estrada está ultimando los detalles de la séptima edición de la Gala del Deporte, que una vez más se celebrará en el Teatro Principal. El acto, que reunirá a los deportistas más destacados del año 2025, tendrá lugar el lunes 22 de diciembre, a partir de las 20.00 horas.

En los próximos días, el jurado tiene previsto reunirse para validar y votar las propuestas de las distintas categorías. Estas propuestas parten del departamento de Deportes en función de los méritos deportivos de clubes y deportistas individuales. Habrá tres candidaturas en cada categoría. El jurado, formado por un representante de cada partido político de la corporación municipal, elegirá entre esas opciones. Además, también habrá varias menciones especiales y un premio a toda una trayectoria.

En los próximos días también comenzarán los trabajos de grabación de contenido audiovisual de la actividad deportiva de los distintos clubes y escuelas deportivas, que luego se mostrarán en la gala.

En el momento de la publicación de las candidaturas, se señalará la fecha en la que estarán disponibles los convites para poder asistir el evento.