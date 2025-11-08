El Disiclín recibe con lo puesto al Galdar

Algo más que en cuadro llega el Disiclín Balonmán Lalín a la novena jornada después de la dolorosa derrota en Tacoronte. Hasta nueve bajas cuenta el conjunto entrenado por Pablo Cacheda para medirse al Galdar Gran Canaria, esta tarde en el Lalín Arena, en un partido que dará comienzo a las 19.00 horas con arbitraje de los cántabros Millán Fernández y Diego Ruiz. El técnico local necesita de la presencia juvenil para poder completar una convocatoria de garantías.

Los lalinistas afrontan la cita con 12 jugadores del primer equipo nada más y llegan muy lastrados por las ausencias de Martín Losón, Alejandro, Pedro, Brais, Juan Lago, Ferradás, Xavi y Mateo. «Al final no queda más remedio que tirar de los juveniles e intentar que nos aporten y nos ayuden a hacer esas rotaciones. Por ejemplo, en el lateral derecho sin Juan y sin Ferradás vamos a tener que tirar de Luis Martínez y de Luis Rozas, que serán los que se encarguen de llevar la voz cantante en esa posición», explica.

Cacheda advierte que el rival de esta tarde «es un equipo súper físico con cuatro o cinco jugadores muy experimentados, que vienen de jugar en categorías superiores y físicamente son gente muy fuerte». El entrenador subraya que en eso se va a notar la diferencia entre los dos equipos, undécimo y cuarto respectivamente. Y subraya además que a Lalín «viene uno de los mejores equipos de la liga, que no empezó muy bien porque incorporaron ahí unos cuantos fichajes y alguno llegó hasta un poco más tarde. Las últimas semanas están todos incluido un portero que jugaba en Plata el año pasado que les aporta mucho, un lateral derecho muy potente que ya nos hizo mucho daño la temporada pasada y además es un equipo que juega bien porque proponen de todo un poco durante sus partidos».

Habrá que estar concentrados durante todo el encuentro, evitar las precipitaciones y las pérdidas algo que «con la juventud nuestra normalmente ya es mal negocio, y mañana (por hoy) todavía tendremos más juventud de lo habitual», recalca Pablo Cacheda.