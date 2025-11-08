Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

rugby | LGR Primera Masculina

El Coreti busca estrenar su casillero delante del líder en el Cortizo

El Coreti Rugby Lalín tiene esta tarde un difícil compromiso delante de sus aficionados en su pugna por estrenar su casillero de victorias. El XV «abellón» tendrá enfrente en el Cortizo, a partir de las 16.00 horas, a Os Ingleses Rugby Club, líderes de la clasificación provisional.

