Fútbol | Nacional

Cinco jugadores del Estradense, convocados por la selección gallega

La selección gallega UEFA disputará un amigable el próximo martes contra el Compostela. Este partido, que servirá para preparar su participación en la primera fase de la Copa de las Regiones UEFA, contará con cinco jugadores del Estradense: Isra, Landeira, Carabán, Óscar López y Brais Vidal.

