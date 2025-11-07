Libertad Morales, la nueva promesa del judo estradense

El Judo Club Base puso punto y final a la temporada 2024/2025 con una cifra récord de 200 licencias federativas, segundo certifica la Federación Gallega de Judo, consolidándose como uno de los clubes referentes y con más proyección de la comarca.

El club, con sede principal en las instalaciones de la Fundación del Mueble de A Estrada y presencia en diferentes puntos del entorno, mantiene una estructura sólida que abarca desde categorías biberón hasta veteranos, con un trabajo de base ejemplar y una clara apuesta por la formación integral a través de los valores del judo.

Durante el último año, los deportistas del Judo Club Base participaron en competiciones locales, autonómicas, nacionales e internacionales, con presencia constante en Copas de España, Supercopas y Campeonatos oficiales, destacando nombres como Samuel Tato, Rocío Castro o Andrea Alende. A ellos se ha sumado en las últimas temporadas Libertad Morales, quien ya ha dado el salto a nivel nacional.

La deportista estradense , perteneciente a la categoría cadete, completó una temporada brillante marcada por su regularidad y progresión deportiva, teniendo en cuenta que la que comienza será tan sólo su tercera temporada como judoka.

En el año 2025, consiguió el 1º puesto en el Campeonato Xunta de Galicia Escolar celebrado en Lugo, además de obtener podios y clasificaciones destacadas en varias Copas y Supercopas de España.

Su presencia constante en eventos nacionales y su compromiso con la mejora técnica la han convertido en una de las promesas más sólidas del club. «Morales representa a la perfección el espíritu del Judo Club Base: esfuerzo, disciplina y superación», afirmó su entrenador Xaquín Baldomir.

Su objetivo principal de esta temporada 2025/2026 es clasificarse para el Campeonato de España Escolar, que este año se celebrará en Mallorca, y buscar una plaza en el podio. «Viendo su evolución y la progresión que lleva desde su inicio, creemos que puede llegar a meterse entre las mejores», señalan desde el equipo técnico del club.

Un referente en Galicia

Bajo la dirección técnica de Xaquín Baldomir, y con la colaboración de Diego Couto, Hugo Berto y Samuel Tato, el club continúa ampliando su trabajo tanto en el ámbito competitivo como formativo, con especial atención al judo escolar y a la promoción de la igualdad en el deporte.

La combinación entre la base infantil y el alto rendimiento juvenil permitió situar al Judo Club Base entre los referentes de la comunidad gallega, exportando talento y valores. «Nuestro objetivo es seguir formando personas a través del judo, ofreciendo oportunidades de crecimiento deportivo y humano. Libertad es un ejemplo del camino que queremos seguir», concluye Baldomir.