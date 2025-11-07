Iziar Barcala entrena en el CAR de Madrid

La jugadora estradense Iziar Barcala regresó a Galicia después de tres intensos días de entrenamiento en el Centro de Alto Remdimiento de Madrid, donde participó en una concentración de jugadores a seguimiento, de la Federación Española de Bádminton. Allí tuvo la oportunidad de compartir entrenamiento con deportistas de diferentes países, junto a otros jugadores nacionales, a las órdenes del staff tecnico del CAR: Arturo Ruiz, Manuel Vázquez, Beatriz Corrales y Diemo Ruhnow.

Barcala estuvo acompañada por la jugadora gallega Ana Novoa. La jugadora sigue trabajando y preparando el próximo campeonato de España, que será a finales del mes de noviembre