Bádminton | Nacional
Iziar Barcala entrena en el CAR de Madrid
La estradense participó en una concentración de seguimiento por parte de la Federación Española
REDACCIÓN
A Estrada
La jugadora estradense Iziar Barcala regresó a Galicia después de tres intensos días de entrenamiento en el Centro de Alto Remdimiento de Madrid, donde participó en una concentración de jugadores a seguimiento, de la Federación Española de Bádminton. Allí tuvo la oportunidad de compartir entrenamiento con deportistas de diferentes países, junto a otros jugadores nacionales, a las órdenes del staff tecnico del CAR: Arturo Ruiz, Manuel Vázquez, Beatriz Corrales y Diemo Ruhnow.
Barcala estuvo acompañada por la jugadora gallega Ana Novoa. La jugadora sigue trabajando y preparando el próximo campeonato de España, que será a finales del mes de noviembre
