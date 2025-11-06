El Estradense agradece el apoyo recibido por el centenario

Las redes sociales del Club Deportivo Estradense felicitaron ayer «a quienes hicieron posible llegar hasta aquí», en relación al magnífico año del centenario de la entidad rojilla. «El año está llegando a su fin y no fue un año cualquiera. Fue un año que nos marcó, que nos hizo mirar atrás para recordar quienes somos y mirar hacía delante para continuar construyendo lo que queremos ser», señala el comunicado del club que está acompañado de un cartel vintage alusivo al siglo de existencia de los rojillos.

«Un siglo en el que el escudo fue mucho más que fútbol», prosigue el alegato. Y finaliza recordando que «desde los primeros campos de tierra hasta el Novo Municipal lleno de voces y corazón, nuestra historia la escribimos entre todos». Al respecto, señala a los «jugadores, que lo dieron todo, a la afición, que nunca falla, a las directivas, que empujaron siempre, y a la gente de A Estrada, que lleva esto muy dentro». El lema «un pueblo. Un sólo corazón» corona el escrito publicado por el Estradense en sus redes.