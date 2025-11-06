Christian Costoya retoma los test en el circuito italiano de Mugello
Christian Costoya continúa con su período de adaptación a su nuevo Tatuus F4-T421 de Prema. El joven piloto silledense retomó esta semana los test que está realizando con el objetivo de llegar en la mejor forma posible al campeonato de Fórmula 4 italiano. Costoya ha cambiado Monza por Mugello para ponerse a prueba e ir mejorando en el acoplamiento a su nueva montura. Después de los buenos tiempos conseguidos en Monza, Christian Costoya pretende incluso mejorarlos sobre el emblemático trazado toscano. Una buena premisa sería volver a mostrar la progresión vista en Monza, pero empezando con tiempos más competitivos. Por el momento, todo transcurre según lo previsto.
