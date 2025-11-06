Christian Costoya continúa con su período de adaptación a su nuevo Tatuus F4-T421 de Prema. El joven piloto silledense retomó esta semana los test que está realizando con el objetivo de llegar en la mejor forma posible al campeonato de Fórmula 4 italiano. Costoya ha cambiado Monza por Mugello para ponerse a prueba e ir mejorando en el acoplamiento a su nueva montura. Después de los buenos tiempos conseguidos en Monza, Christian Costoya pretende incluso mejorarlos sobre el emblemático trazado toscano. Una buena premisa sería volver a mostrar la progresión vista en Monza, pero empezando con tiempos más competitivos. Por el momento, todo transcurre según lo previsto.

Christian Costoya retoma los test en el circuito italiano de Mugello