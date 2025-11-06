El calvario de Xocas

Lo está llevando razonablemente bien si tenemos en cuenta de que una semana después Xocas todavía no sabe cuanto tiempo tendrá que estar en el dique seco. El capitán del Lalín viajaba ayer a la capital de Galicia para someterse en el Hospital La Esperanza a las pertinentes curas que conlleva una fractura de peroné como la suya. Xocas confiaba en poder estar con el traumatólogo que lo está tratando, pero finalmente no fue así. Partiendo de la base de que lo primordial es recuperarse bien, Xocas aguarda por contar con unos plazos a los que atenerse para poder regresar al equipo.

«Aún no me especificaron nada, pero por lo que estuve mirando cinco meses o así a lo mejor tengo que aguantarlos. A ver qué dicen. Si se pudieran acortar los plazos, mejor. De todas formas, tampoco quiero ir con prisas porque es mejor quedar bien y, después, ya vamos viendo», señalaba ayer el jugador de forma prudente poco antes de entrar en las dependencias del centro médico de la Avenida das Burgas.

Lo cierto es que la importante lesión de Xocas contrasta con el buen estado de salud de los rojinegros. En este sentido, el capitán indica que «es una pena porque aparte ahora estábamos cogiendo una muy buena dinámica. Sí que fastidia, pero es lo que hay. Cuando menos te lo esperas te ves en algo así». Y en cuanto al incidente que terminó con Xocas en el hospital, el propio jugador lo rememora de la siguiente forma: «Íbamos a por un balón un compañero y yo, y justo me pilló con el pie apoyado cuando me dio la patada. El pie no pude sacarlo al estar apoyado con los tacos y no conseguí moverlo. Si no estuviera el pie apoyado, sería una patada como otra cualquiera y no pasaba nada. Me pilló como me tenía que pillar para fracturarse». Eso sí, dentro de la gravedad de lo sucedido, Xocas subraya que «fue una fractura limpia en la pierna izquierda. Me pusieron una placa y siete tornillos para que suelde».

Pancarta

Las muestras de afecto recibidas por Xocas una vez conocida su lesión también tuvieron su expresión el pasado domingo en el Cortizo en los instantes previos del Lalín-Pol, partido que encumbró a los rojinegros en los puestos de promoción. «Lo vi desde casa. Iba a ver el partido pero todavía tenía mucho dolor y al ponerme de pie sí que notaba así como que me mareaba y aún era pronto para ir al Cortizo. La verdad es que no me lo esperaba y fue muy bonito poder verlo desde casa», indica Xocas sobre la pancarta de ánimo que mostraron sus compañeros.

«A ver qué me dice el doctor. Si me dice que tengo opciones de poder llegar al final de la temporada, haré lo posible. De lo contrario, habrá que ir pensando en recuperarse para la próxima temporada. La verdad es que no lo tengo nada claro», concluye.