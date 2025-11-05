Baloncesto | Base
La selección de Santiago llama a Claudia Rodríguez
REDACCIÓN
Lalín
La jugadora del Club Baloncesto Basketdeza Claudia Rodríguez Varela fue convocada por la Selección de Mini Basket Zonal de Santiago para participar en una concentración que tuvo lugar el pasado fin de semana en la capital de Galicia. La jugadora dezana era la única excepción en una lista copada por jugadoras de Peleteiro, Galdea y Galogrim.
