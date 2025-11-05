La gimnasta estradense Aroa Martínez inicia el lunes su aventura mundialista

Después de los éxitos conseguidos tanto a nivel nacional como gallego, Aroa Martínez será la primera gimnasta del Club Ximnasia A Estrada en participar en un campeonato a nivel mundial. La deportista local ha sido convocada para disputar el 31º Campeonato del Mundo de Trampolín por Edades que tendrá lugar en Pamplona y que está organizado por la Real Federación Española de Gimnasia. Junto a Aroa estará en la ciudad navarra su entrenadora Sofía Mosteiro, que formará parte del staff técnico de la seleción nacional.

La atleta estradense llegará a Pamplona el próximo lunes, fecha a partir de la cual asistirá a los entrenamientos previstos en las distintas jornadas. Será el sábado cuando muestre su buen hacer en la categoría infantil y dentro de la modalidad de tumbling. «Sabemos que llegar hasta aquí supuso un continuo esfuerzo por parte de Aroa, por lo que pase lo que pase, para nosotros ya es ganadora», manifestaron desde el club estradense, destacando la capacidad de trabajo y esfuerzo de la joven gimnasta. «Le gusta tanto entrenar que sale de ella esforzarse, exigirse y tratar de alcanzar lo que se propone».

Desde la entidad que dirige Sofía Mosteiro señalaron además que esta participación en el Mundial es uno de los momentos más importantes en la historia del Clube Ximnasia A Estrada.