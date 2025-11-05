El Estradense se pone de moda

El Club Deportivo Estradense sigue alcanzando nuevas cotas. La temporada pasada los rojillos vivieron la mejor temporada de sus 100 años de vida a nivel deportivo, con un play-off de ascenso a Segunda RFEF que enganchó a un gran número de aficionados. Este año, el club quiere seguir disfrutando de este buen momento y, por el momento, las cosas marchan bien. Mientras los de Manuti vuelven a pelear en la parte alta de la tabla, la afición ha peregrinado en masa al Novo Municipal, tanto que ayer el club anunció que alcanzaron los 883 socios, una cifra nunca alcanzada hasta ahora en el club.

«Lo que se está generando es una locura. Es algo que nunca vimos», afirma el presidente Toño Camba. «El presidente del Villalbés quedó alucionado el sábado con la gente que había en el campo. Aunque llovía había más de 500 personas en la grada. La gente está muy enchufada», valoró.

Este apoyo se nota en las mejores recaudaciones de cantina pero también el aumento de los ingresos por publicidad. En ese sentido Camba destacó el trabajo realizado por los nuevos directivos que llegaron el pasado verano. «Están trabajando muy bien y nos están ayudando a dar un paso más», afirmó.

Camba aguarda ahora que este apoyo por parte de la afición se vea recompensado en el campo. «Ojalá podamos meternos de nuevo en un play-off de ascenso. Sería bonito volver a disfrutar de algo así», argumentó, destacando la buena línea del equipo de Manuti.

Más cerca está el objetivo de alcanzar los 900 socios.