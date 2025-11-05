Rugby | Base
Cara y cruz para la cantera del Coreti Rugby Lalín
REDACCIÓN
Lalín
El Manuel Anxo Cortizo acogió un doble partido de rugby base entre el Club Rugby Coreti Lalín y el Vigo Rugby Club. Comenzaba la categoría M14. Ambos equipos disfrutaron sobre el terreno de juego, logrando alzarse los locales con una nueva victoria en liga. El segundo encuentro con los vigueses fue de la categoría M18. A pesar de la derrota del Coreti el choque dejó tramos del partido con gran lucidez y dando muestras de mejoría.
- Freire modifica el buque para la Armada tras hallar un fallo que afectaba a la navegación
- Mayores y familias se van de sus pisos tras estar siete meses sin ascensor
- Iago Aspas saca del paro a Daimiel y a Guille: la televisiva dupla de la NBA deja de estar 'Los lunes al sol' y se pasa al fútbol
- Casi 600.000 euros de indemnización por una fatal demora en el diagnóstico
- Vigo encenderá las luces de Navidad el 15 de noviembre
- Vecinos de «Vivimos con miedo y no podemos descansar
- Identificado por tirar a la calle una cama, 53 cajas de bebidas, 16 colchones y diez sillas en Sanxenxo
- El TSXG da la razón al Concello de Vigo y le exime de pagar por el concierto de Guns N' Roses