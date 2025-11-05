Cara y cruz para la cantera del Coreti Rugby Lalín

El Manuel Anxo Cortizo acogió un doble partido de rugby base entre el Club Rugby Coreti Lalín y el Vigo Rugby Club. Comenzaba la categoría M14. Ambos equipos disfrutaron sobre el terreno de juego, logrando alzarse los locales con una nueva victoria en liga. El segundo encuentro con los vigueses fue de la categoría M18. A pesar de la derrota del Coreti el choque dejó tramos del partido con gran lucidez y dando muestras de mejoría.