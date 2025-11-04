Primer triunfo del CD Lalín femenino

El equipo femenino del CD Lalín hizo historia este pasado domingo al conseguir la primera victoria de su corta trayectoria frente al SG Comercial. Tras escapársele los tres puntos en las dos primeras jornadas, las dezanas consiguieron esta vez subir su primer triunfo al casillero de manera contudente con un abultado 4-0.

Por las locales destacó la actuación de Paula Cuñarro, que consiguió un hat-trick, al que acompañó otro gol poco antes de finalizar el encuentro de Eva Alejando Santas. Con este resultado, las rojinegras se sitúan cuartas en la tabla,y ya piensan en el próximo encuentro ante un PM Friol B, donde se desplazarán hasta tierras lucenses para intentar ampliar su racha.