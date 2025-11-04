Balonmano
Ledo renueva su contrato con el Ciudad de Logroño
El portero lalinense alarga su relación hasta el verano del 2027
REDACCIÓN
«Las paradas imposibles y la pasión en el 40x20 seguirán en el parqué del Palacio». Con estas palabras anunciaba ayer el Ciudad de Logroño la renovación del contrato de Xoán Ledo. El portero lalinense acuerda así su continuidad por una temporada más con el equipo riojano, al que llegó en el mes de febrero del año 2024.
El internacional dezano continuará en un equipo en el que, tras una gran temporada, ha terminado de consolidarse como uno de los mejores porteros de España a sus 29 años. Ledo llegó a su equipo con la temporada mediada tras la marcha a la Bundesliga de su guardameta, el egipcio Mohamed Aly. Lo hizo procedente del Istres Provence Handball francés y su influencia en el Ciudad de Logroño se dejó notar desde el primer momento.
- Mayores y familias se van de sus pisos tras estar siete meses sin ascensor
- «Llevo un año esperando una cita para la rehabilitación del suelo pélvico porque no hay médicos»
- La pesca ilegal arrasa las rías
- Peinador despide su avión «boutique»
- Los comuneros plantean restringir el tráfico a Cabo Home y cobrar por el paso de coches
- Los Quesada Legido, una saga de artistas
- Miguel Román saca al Celta del enredo
- El Dinoseto cumple un lustro de su mudanza desde Porta do Sol... en paradero desconocido