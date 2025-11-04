Ledo renueva su contrato con el Ciudad de Logroño

«Las paradas imposibles y la pasión en el 40x20 seguirán en el parqué del Palacio». Con estas palabras anunciaba ayer el Ciudad de Logroño la renovación del contrato de Xoán Ledo. El portero lalinense acuerda así su continuidad por una temporada más con el equipo riojano, al que llegó en el mes de febrero del año 2024.

El internacional dezano continuará en un equipo en el que, tras una gran temporada, ha terminado de consolidarse como uno de los mejores porteros de España a sus 29 años. Ledo llegó a su equipo con la temporada mediada tras la marcha a la Bundesliga de su guardameta, el egipcio Mohamed Aly. Lo hizo procedente del Istres Provence Handball francés y su influencia en el Ciudad de Logroño se dejó notar desde el primer momento.