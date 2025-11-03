El Sporting Estrada pierde con el Marcón (2-1)

El Sporting Estrada vio cortada su escalada hacia la parte alta de la clasificación tras encajar una derrota por 2-1 en el campo del Marcón Atlético. Los estradenses se medían a un rival de la parte media-baja de la tabla después de ganar tres de sus últimos cuatro partidos. En esta ocasión sin embargo perdieron en un partido que se decidió en los minutos finales. Los locales se adelantaron pronto gracias a un penalti pero Yupe puso el empate antes del descanso. El tanto decisivo lo terminó anotando el Marcón cuando ya se había cumplido el minuto 88.

El Agolada por su parte firmó un empate (2-2) en el campo del San Martín. Los dezanos suman así su tercer punto de la temporada, que les sirvió para abandonar la última posición de la clasificación. Ahora son penúltimos, aunque con los mismos puntos que el colista Valiño. El Agolada llegó a ponerse 1-2 pero terminó encajando el segundo tanto del penalti en el minuto 77.