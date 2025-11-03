El Lalín derrota al Pol (3-1) y se mete en puestos de play-off de ascenso

Tres victorias en las últimas tres jornadas y cinco partidos consecutivos sin perder han metido al Lalín en puestos de play-off de ascenso. Los rojinegros mostraron ayer su mejoría en las últimas jornadas y lo hicieron con una seria victoria ante el Pol, un rival metido en la zona media-baja pero que cuenta con jugadores de gran nivel. El 3-1 final ratifica el proyecto liderado ahora por Dani Méndez y sirve también como dedicatoria a Xocas tras la grave lesión que sufrió a lo largo de la semana pasada.

Los roijinegros firmaron una buena primera parte, en la que tuvieron varias ocasiones claras para marcar. Vilariño y Aarón pudieron hacerlo pero finalmente el tanto llegó con un golazo de Emi, quien aprovechó un rechace para colocar el balón en la escuadra. Tras el descanso, los visitantes salieron en busca del empate y durante quince minutos achucharon a un Lalín que aguardó su momento. Este llegó con una contra que terminó convirtiendo Vilariño en el 2-0.

A partir de ahí, el Pol quemó sus naves y al Lalín no le quedó más remedio que echarse atrás. Así termaría llegando el tanto visitante, un 2-1 con todavía minutos por delante que inquietó a los locales. El choque sin embargo quedó decidido en una contra llevada por Hugo Alvarellos que solo tuvo que empujar a la red Eloy.

Con esta victoria el Lalín se coloca en la cuarta posición, metido en puestos de play-off de ascenso. Están a cinco puntos del líder Órdenes y a tres del Negreira, que es segundo. Dani Méndez se mostró contento por haber alcanzado la zona noble de la clasificación pero especialmente por el golpe moral que suponen estas tres victorias consecutivas para sus hombres y todo a pesar de las bajas con las que afrontaban este choque.

En este sentido el técnico destacó la importancia del regreso a los terrenos de juego de Hugo Alvarellos tras su larga lesión y también los minutos sumados por Brais Calvo. «Son dos jugadores importantes para nosotros que tenemos que meter en dinámica», manifestó.