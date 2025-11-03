El Inversia A Estrada suma su sexta victoria a costa del Agolada

Agolada e Inversia Seguros A Estrada jugaron ayer un derbi intercomarcal que cayó del lado del equipo visitante por un claro 0-5. Los estradenses suman así su sexta victoria consecutiva en otros tantos partidos disputados hasta el momento. Ocupan de esta manera el liderato de su grupo en Primera Futgal con 18 puntos por los 16 que tiene el Silva. El Agolada por su parte es penúltimo después de lograr únicamente un punto.

El choque jugado en el pabellón de Rodeiro fue claro para el conjunto de A Estrada. Al descanso, los de Diego Castro vencían por 0-2 con los tantos de Álvaro y Ángel. Tras el paso por los vestuarios ambos volvieron a marcar, con un quinto gol obra de Paulino.

El Unión Deportiva Estrada cayó a la undécima posición después de perder en el Coto Ferreiro con el Alameda Xario por 4-7. Fue un partido más igualado de lo que refleja el marcador final, tanto que a falta de cinco minutos los estradenses ganaban por 4-3. Lo hacían con Rubén, autor de sus cuatro tantos, como protagonista. En el tramo final los visitantes lograron dar la vuelta al marcador para llevarse los tres puntos en juego. El UD A Estrada sumó así su tercera derrota consecutiva, quedando con seis puntos en seis encuentros disputados.

Primera femenina

En Primera Futgal femenina tanto el UD A Estrada como el Rodeiro saldaron su jornada con empates. El equipo dezano acabó con un 3-3 su partido en la pista del Jogafan Ordes. El Rodeiro se colocó de inicio con un 0-2 gracias a dos tantos de Sandra pero los locales dieron la vuelta al marcador para ponerse con un 3-2. La propia Sandra pondría el empate final con su tercer tanto del día. El equipo estradense por su parte firmó un empate sin goles en el Coto Ferreiro ante el Narón. Son novenas en la tabla.