El Disiclín pierde ante el Tacoronte en un partido de alternativas (33-31)

El Disiclín Balonmán Lalín no pudo prolongar su buena racha de resultados. Los rojinegros cayeron derrotados por 33-31 en la pista del Tacoronte canario. Fue un duelo de alternativas, que parecía cómodo para los locales pero que terminaría decidiéndose en los minutos finales. En las jugadas decisivas los canarios mostraron sus tablas ante un Disiclín que pagó sus nervios e imprecisiones.

La primera parte no auguraba para nada un final así. Los locales fueron los dominadores del primer asalto. Tras los habituales minutos de tanteo el Tacoronte fue imponiendo su juego para conseguir abrir una brecha de siete goles (16-9) que no auguraba nada bueno para los de Cacheda con 38 minutos todavía por delante. El Disiclín se ha mostrado sin embargo esta temporada como un equipo con la mentalidad y la fuerza para dar la vuelta a partidos muy complicados y una vez más lo volvieron a hacer. Al paso por vestuarios el marcador ya reflejaba un 18-15 y se igualó (22-22) a los ocho minutos de la segunda parte.

A partir de ahí comenzó un partido diferente, con un intercambio de golpes constante y todo en el aire. Así se llegó a los minutos claves, donde el Tacoronte supo navegar mejor en la locura que reinó sobre la pista. Los de Cacheda tuvieron su oportunidad para colocar el empate pero fallaron y en la jugada siguiente llegó el tanto de la sentencia.