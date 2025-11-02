Las bajas obligan al Lalín a tirar del equipo filial para recibir al Pol

El Lalín recibe hoy en el Manuel Anxo Cortizo al Pol en un choque que dará comienzo a las 17.45 horas. Los rojinegros buscan en este partido el que sería su tercer triunfo consecutivo. Para ello sin embargo deben superar las numerosas bajas que arrastran. Liñares, Xocas, Lois y Rivas se pierden la jornada por lesión, mientras que Bernárdez debe cunplir un partido de sanción. Ante estas ausencias Dani Méndez ha llamado a los jugadores del equipo filial, Guti y Hugo Rielo. La buena noticia es el estreno en la convocatoria de Alvarellos tras superar la lesión que le impidió debutar esta temporada.

«El Pol es un equipo reforzado al que sin embargo no le están acompañando los resultados. Aunque está en la parte baja de la clasificación es un rival con mucho potencial», valoró Dani Méndez, quien explicó que su equipo quiere lograr una victoria que dedicar a Xocas tras la grave lesión que sufrió esta semana en un entrenamiento.

Primera Autonómica

Tanto Agolada como Sporting Estrada jugarán hoy como visitantes. El equipo de Tinto se desplaza al campo del Marcón, donde juega a partir de las 16.30. Los amarillos marchan sextos, mientras que su rival es decimotercero. Una victoria permitiría a los estradenses acercarse a los puestos altos. El colista Agolada por su parte visita el campo del San Martín (17.00 horas). Los dezanos buscan su primer triunfo de la temporada, tres puntos que podrían sacarlos de la última plaza.